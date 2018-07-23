Надвигается жара: синоптик дала прогноз погоды на вторник

Иллюстративное фото (pixabay)

В некоторых регионах пройдут дожди и грозы

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки. Об этом Диденко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Народный синоптик рассказала, что в июле воздух в Украине перенасыщен влагой, а над страной задержался циклон Halina.

"Кто еще не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, но очень хочет, для того наша любимая атмосфера организовала в нынешнем украинском июле соответствующие условия. Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80, 90, или даже 100 процентов. Как можно пушистому облаку удержать такую сырую плотность? Помогает украинцам, мечтающим посетить края с влажным теплым климатом, все еще циклон Halina. Этот циклон так долго находится возле нас, что его можно уже записывать в синоптические долгожители. И, похоже, что у старика явно склероз, потому должен был давно бы оставить нас в покое. Но пусть посидит", - пишет Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что во вторник, 24 июля, дожди и грозы ожидаются в западных и северных областях, а на остальной территории страны будет преимущественно сухо.

"24 июля в западных областях и на севере Украины плюс Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди и прогремят грозы. На остальной территории - без осадков, разве что ночью локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях", - отметила синоптик.

Температура воздуха в большинстве регионов страны достигнет отметки +29 +30 градусов и выше. Прохладнее будет только на западе.

"Температура воздуха распределяется пока одинаково: свежее на Западе, + 20 + 25 градусов, жара на юге и востоке, + 26 + 32 градуса. Всего ожидается + 24 + 29 градусов", - написала Диденко и пошутила, что если так пойдет и дальше, то в столице начнут расти экваториальные леса.

"В Киеве, если дальше так пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса. А среди столицы появятся лианы, кофейные и банановые деревья, в прудах заведутся бегемоты, а под каштанами будут лежать гориллы и шимпанзе. Поскольку в столице завтра снова дожди, грозы, высокая влажность и около 25 градусов", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что в ближайшие дни по всей территории страны начнет подниматься температура воздуха и наступит жара.

"Однако не стоит ругать имеющуюся погоду, потому что на текущей неделе высокая температура воздуха начнет распространяться севернее. Жара охватит все области Украины", - предупредила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник.

Видео: video.rbc.ua