Насувається спека: синоптик дала прогноз погоди на вівторок

Ілюстративне фото (pixabay)

У деяких регіонах пройдуть дощі і грози

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчу добу. Про це Діденко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Народний синоптик розповіла, що у липні повітря в Україні перенасичене вологою, а над країною затримався циклон Halina.

"Хто ще не бував у Бразилії, Парагваї, Уругваї чи Аргентині, але дуже хоче, для того наша улюблена атмосфера організувала в нинішньому українському липні відповідні умови. Повітря насичене і перенасичене теплом і вологою, відносна вологість повітря досягає 80, 90, або навіть 100 відсотків. Як можна пухнастій хмарі утримати таку вогку щільність? Допомагає українцям, які мріють відвідати краї з вологим теплим кліматом, все ще циклон Halina. Цей циклон так довго знаходиться біля нас, що його вже можна записувати в синоптичні довгожителі. І, схоже, що у старого явно склероз, бо повинен був давно б залишити нас у спокої. Але нехай собі посидить", - пише Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що у вівторок, 24 липня, дощі і грози очікуються у західних та північних областях, а на решті території країни буде переважно сухо.

"24 липня в західних областях і на півночі України плюс Вінницькій та Черкаській областях пройдуть дощі і прогримлять грози. На решті території - без опадів, хіба що вночі локальні дощі можуть блукати практично у всіх областях", - зазначила синоптик.

Температура повітря в більшості регіонів країни досягне позначки +29 +30 градусів і вище. Прохолодніше буде тільки на заході.

"Температура повітря розподіляється поки однаково: свіжіше на Заході, + 20 + 25 градусів, спека на півдні і сході, + 26 + 32 градуси. Всього очікується + 24 + 29 градусів", - написала Діденко і пожартувала, що якщо так піде і далі, то в столиці почнуть рости екваторіальні ліси.

"В Києві, якщо далі так піде, скоро почнуть зростати екваторіальні ліси. А серед столиці з'являться ліани, кавові і бананові дерева, в ставках заведуться бегемоти, а під каштанами будуть лежати горили і шимпанзе. Оскільки у столиці завтра знову дощі, грози, висока вологість і близько 25 градусів", - зазначила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попередила, що в найближчі дні по всій території країни почне підніматися температура повітря і настане спека.

"Однак не варто лаяти наявну погоду, тому що на поточному тижні температура повітря почне поширюватися на північ. Спека охопить усі області України", - попередила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок.

Відео: video.rbc.ua