Будет жарко: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

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В некоторых регионах ожидаются грозы

В понедельник, 23 июля в Украине ожидается высокая температура воздуха и грозовые дожди. Об этом сообщает УНИАН.

В восточных регионах дневная температура воздуха достигнет +29 +31 градус. Синоптики прогнозируют дождь, местами грозы. Ночная температура +17 +19 градусов.

На юге также будет жарко, +30 +31 градус днем, +18 +20 градусов ночью. Гроза ожидается в Одессе и Одесской области. В Николаеве и Херсоне – облачно с прояснениями.

В Крыму пасмурно, возможен дождь. Температура поднимется до +28 +29 градусов.

На севере страны пройдут грозы. Температура воздуха днем до +26 +27 градусов.

В западных областях пройдут дожди. Гроза ожидается во Львове и Ужгороде. В Ровно и Луцке – облачно с прояснениями. Столбики термометров днем покажут +25 +27 градусов, ночью +17 +19 градусов.

В центральных областях будет пасмурно. Небольшой дождь ожидается в Черкассах. Температура воздуха прогреется до +27 +29 градусов. Ночью от +17 до +19 градусов.

В столице 23 июля ожидается гроза и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +27 градусов. К вечеру станет прохладнее. До +21 +22 градусов. Ветер западный и северо-западный, до 3,4 м/сек.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее синоптики опубликовали прогноз на понедельник.

Видео: video.rbc.ua