Как в тропиках: синоптики опубликовали прогноз на понедельник

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Почти по всей Украине ожидаются дожди с грозами

Украинские синоптики не порадовали прогнозом погоды на понедельник, 23 июня. Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, весь день почти во всех областях будет облачно. Утром начнется мелкий дождь, днем и вечером ожидаются дожди с грозами кроме восточных и южных областей.

В целом погода будет жаркой: в западных областях воздух прогреется днем от 25 до 29 градусов тепла, в северной и центральной частях Украины будет прохладнее – амплитуда дневной температуры будет колебаться от 23 до 27 градусов тепла. Жарче всего будет на Востоке и Юге страны, ожидается температура от +26 до +31.

По прогнозу дожди и грозы должны пройти во всех областях за исключением Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областей и за исключением Крыма.

Несмотря на "тропическую" жару днем, ночи обещают быть относительно прохладными. В западных, северных и центральных областях температура воздуха будет от 16 до 18 градусов по Цельсию, в южной и восточной части от +17 до +21.

Скриншот: прогноз погоды на 23 июля (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики уже сообщали, что несколько дней будет ""мокро".

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