Як у тропіках: синоптики опублікували прогноз на понеділок

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Майже по всій Україні очікуються дощі з грозами

Українські синоптики не порадували прогнозом погоди на понеділок, 23 червня. Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, весь день майже у всіх областях буде хмарно. Вранці почнеться дрібний дощ, вдень та увечері очікуються дощі з грозами крім східних і південних областей.

У цілому погода буде спекотною: у західних областях повітря прогріється вдень від 25 до 29 градусів тепла, в північній і центральній частинах України буде прохолодніше – амплітуда денної температури буде коливатися від 23 до 27 градусів тепла. Найспекотніше буде на Сході та Півдні країни очікується температура від +26 до +31.

За прогнозом дощі і грози повинні пройти в усіх областях, за винятком Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької областей та за винятком Криму.

Незважаючи на "тропічну" спеку вдень, ночі обіцяють бути відносно прохолодними. У західних, північних та центральних областях температура повітря від 16 до 18 градусів за Цельсієм, у південній та східній частині від +17 до +21.

Скріншот: прогноз погоди на 23 липня (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики вже сообщали, що кілька днів буде ""мокро".

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