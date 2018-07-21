Синоптики пообещали несколько дождливых дней с похолоданием по всей Украине

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Температура воздуха по всей территории страны существенно не изменится

Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, кое-где температура опустится всего на один-два градуса.

Ночью в северной части Украины ожидается кратковременный дождь, а днем почти во всех областях, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах пройдет град и порывы ветра скоростью 15-20 м/сек.

В сообщении гидрометцентра также отмечается, что направление ветра будет северо-западным, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19, а на побережье морей до 22 и днем 23-28, в южных областях будет жарче - до 31 градуса.

В столице днем пройдут незначительные дожди и грозы. Температура ночью 16-18, днем около 25.

В понедельник летняя погода обрадует украинцев, 23 июля, на Юге Украины будет преимущественно "сухо" и солнечно, на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 14-19°, на морском побережьедо 22; днем 23-28 (в западных областях местами 20-22), в южной части 29-32.

Прогноз погода на 22 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, что чуть раньше синоптики сказали, что на выходных "затопит всю страну".

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Видео: (video.rbc.ua)