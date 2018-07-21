Синоптики пообіцяли кілька дощових днів з похолоданням по всій Україні

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Температура повітря по всій території країни істотно не зміниться

Як повідомляє Укргідрометцентр, у найближчу добу погоду в Україні визначатиме відносно тепла і волога повітряна маса. Суттєвого похолодання не буде, подекуди температура опуститься всього на один-два градуси.

Вночі в північній частині України очікується короткочасний дощ, а вдень майже у всіх областях, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах пройде град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/сек.

В повідомленні гідрометцентру також зазначається, що напрямок вітру буде північно-західним, 5-10 м/сек. Температура вночі 14-19, а на узбережжі морів до 22 і вдень 23-28, у південних областях буде спекотніше - до 31 градуса.

У столиці вдень пройдуть незначні дощі та грози. Температура вночі 16-18, вдень близько 25.

У понеділок літня погода потішить українців, 23 липня, на Півдні України буде переважно "сухо" і сонячно, на решті території очікуються короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 14-19°, на морському побережьедо 22; вдень 23-28 (у західних областях місцями 20-22), у південній частині 29-32.

Прогноз погода на 22 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що трохи раніше синоптики сказали, що на вихідних "затопить всю країну".

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Відео: (video.rbc.ua)