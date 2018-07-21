"Затопит всю страну": синоптики опубликовали новый прогноз погоды на воскресенье

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Синоптики сообщают, что сухая погода будет только в южных регионах Украины

В воскресенье, 22 июля ожидается дождливая погода с грозами и шквалами. Несмотря на такой прогноз, температура воздуха будет достаточно теплой. Об изменениях в погодных условиях сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что в воскресенье будет повышенный риск выпадения осадков в виде дождя. Так, в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской области, а также на Крымском полуострове ожидается теплая и ясная погода с переменной облачностью.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях также будет сухая погода. Теперь сухая погода прогнозируется только в приморских регионах.

Фото: (pixabay.com/_Alicja_)

Во время гроз могут наблюдаться шквалы и порывчастый ветер. Столбики термометров в среднем покажут +26… +30 градусов тепла. Прохладнее всего, но все так же тепло будет на Западе, где уровень тепла будет колебаться в рамках от +25 до +28 градусов. В центральных и северных регионах ожидается на 1 градус больше тепла, чем на Западе.

Скриншот прогноза погоды на 22 июля (meteo.gov.ua)

В южных областях Украины столбики термометров покажут от 26 до 31 градусов выше ноля в течение дня. Несмотря на то, что ясная погода будет только на Юге, жарче всего будет на Востоке Украины. Так, столбики термометров покажут от 29 до 31 градуса со знаком плюс. Ночью минимальный показатель тепла опустится до +13 градусов на Закарпатье. В среднем температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +16… +21 градуса.

Напомним, что в субботу, 21 июля, в большей части Украины стоит ожидать грозовых фронтов, жаркой и облачной погоды.

Видео: (video.rbc.ua)