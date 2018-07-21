"Затопить всю країну": синоптики опублікували новий прогноз погоди на неділю

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Синоптики повідомляють, що суха погода буде тільки в південних регіонах України

У неділю, 22 липня очікується дощова погода з грозами та шквалами. Незважаючи на такий прогноз, температура повітря буде досить теплою. Про зміни в погодних умовах повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що в неділю буде підвищений ризик випадання опадів у вигляді дощу. Так, в Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській області, а також на Кримському півострові очікується тепла і ясна погода з мінливою хмарністю.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях також буде суха погода. Тепер суха погода прогнозується лише у приморських регіонах.

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Під час гроз можуть спостерігатися шквали і поривчатий вітер. Стовпчики термометрів у середньому покажуть +26... +30 градусів тепла. Найпрохолодніше, але все так само тепло буде на Заході, де рівень тепла буде коливатися в межах від +25 до +28 градусів. У центральних і північних регіонах очікується на 1 градус більше тепла, ніж на Заході.

Скріншот прогнозу погоди на 22 липня (meteo.gov.ua)

У південних областях України стовпчики термометрів покажуть від 26 до 31 градуса вище нуля протягом дня. Незважаючи на те, що ясна погода буде тільки на Півдні, найспекотніше буде на Сході України. Так, стовпчики термометрів покажуть від 29 до 31 градусів зі знаком плюс. Вночі мінімальний показник тепла опуститься до +13 градусів, на Закарпатті. В середньому температура повітря вночі коливатиметься в межах +16... +21 градуса.

Нагадаємо, що в суботу, 21 липня, на більшій частині України варто очікувати грозових фронтів, жаркої та хмарної погоди.

Відео: (video.rbc.ua)