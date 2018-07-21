Жара и грозовой фронт: синоптики уточнили прогноз погоды на субботу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев предупредили о массовых грозовых фронтах

В субботу, 21 июля, в большей части Украины стоит ожидать грозовых фронтов, жаркой и облачной погоды. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, в северных регионах Украины стоит ожидать дождей с грозами, однако это не помешает воздуху прогреться до 25-27 градусов выше ноля.

Украинцам, проживающим в восточных областях страны, нужно готовиться к аналогичной погоде. Она накроет весь регион. Несмотря на это, температура воздуха прогреется до +26-29 градусов по Цельсию.

Жителей центральной Украины также ожидает грозовой фронт и сильный дождь. Однако, он обойдет стороной Запорожскую область. Днем температура воздуха будет на уровне 25-29 градусов тепла, а ночью около 16-19 по Цельсию.

Совершенно иная погода ожидается в южных регионах страны. Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет солнечная, местами облачная погода. Днем столбик термометра будет показывать 29-32 градуса тепла. Ночью этот показатель упадет до уровня 19-21 по Цельсию.

На западной Украине сегодня стоит ждать сильных дождей и гроз. Воздух прогреется до 25-28 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра будет показывать 16-18 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителям Киева и области сегодня стоит ожидать грозовых фронтов, которые накроют как столицу, так и близлежащие населенные пункты. Днем воздух прогреется до 25-27 тепла, а ночью столбик термометра опуститься до 16-18 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, на выходных, 21 и 22 июля, в Украине будет по-летнему теплая погода. Местами пройдут дожди с грозами.

Смешные ситуации с участием девушек за рулем (video.rbc.ua)