Спека і грозовий фронт: синоптики уточнили прогноз погоди на суботу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців попередили про масові грозові фронти

У суботу, 21 липня, на більшій частині України варто очікувати грозових фронтів, жаркої та хмарної погоди. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, в північних регіонах України слід очікувати дощі з грозами, однак це не завадить повітрю прогрітися до 25-27 градусів вище нуля.

Українцям, які проживають у східних областях країни, потрібно готуватися до аналогічної погоди. Вона накриє весь регіон. Не дивлячись на це, температура повітря прогріється до +26-29 градусів за Цельсієм.

Жителів центральної України також очікує грозовий фронт і сильний дощ. Однак, він обійде стороною Запорізьку область. Вдень температура повітря буде на рівні 25-29 градусів тепла, а вночі близько 16-19 за Цельсієм.

Зовсім інша погода очікується в південних регіонах країни. Так, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде сонячна, місцями хмарна погода. Вдень стовпчик термометра показуватиме 29-32 градуси тепла. Вночі цей показник впаде до рівня 19-21 за Цельсієм.

На західній Україні варто чекати сильних дощів і гроз. Повітря прогріється до 25-28 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра показуватиме 16-18 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Мешканцям Києва та області сьогодні варто очікувати грозових фронтів, які накриють як столиці, так і довколишні населені пункти. Вдень повітря прогріється до 25-27 тепла, а вночі стовпчик термометра опуститися до 16-18 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

До речі, на вихідні, 21 і 22 липня, в Україні буде по-літньому тепла погода. Місцями пройдуть дощі з грозами.

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