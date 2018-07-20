Зонт можно не прятать: синоптики дали прогноз на выходные

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На юге ожидается до +32 градусов

На выходных, 21 и 22 июля, в Украине будет по-летнему теплая погода. Местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 21 июля, почти на всей территории страны будут идти дожди с грозами. Осадков не ждут только на юге (Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области).

Ночью температура воздуха опуститься до +15 +19. Днем ожидается +24 +29, а в южных и восточных областях местами до +32.

Киев также накроет осадками. Днем до +28, ночью до +19.

Карта погоды на 21 июля (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 22 июля, местами пройдут дожди с грозами. На западе, севере и в столице в среднем ожидается до +24…+27. В центре и в восточных регионах до +29. На юге и в Крыму до 32 градусов тепла.

Карта погоды на 22 июля (meteo.gov.ua)

Дождей не прогнозируется в Луцкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму осадков также ждать не стоит.

Ранее синоптики уточнили прогноз на 20 июля.

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