Зонт можна не ховати: синоптики дали прогноз на вихідні

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На півдні очікується до +32 градусів

На вихідні, 21 і 22 липня, в Україні буде по-літньому тепла погода. Місцями пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 21 липня, майже на всій території країни йтимуть дощі з грозами. Опадів не чекають тільки на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області).

Вночі температура повітря знизиться до +15 +19. Вдень очікується +24 +29, а в південних і східних областях місцями до +32.

Київ також накриє опадами. Вдень до +28, вночі +19.

Карта погоди на 21 липня (meteo.gov.ua)

У неділю, 22 липня, місцями пройдуть дощі з грозами. На заході, півночі і в столиці в середньому очікується до +24...+27. У центрі і в східних регіонах до +29. На півдні та в Криму до 32 градусів тепла.

Карта погоди на 22 липня (meteo.gov.ua)

Дощів не прогнозується у Луцькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. У Криму опадів також чекати не варто.

Раніше синоптики уточнили прогноз на 20 липня.

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