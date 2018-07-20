Будет жарко: синоптики уточнили прогноз на 20 июля

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На юге ожидается до +32 градусов

В пятницу, 20 июля, в Украине ожидается теплая погода. Однако по всей стране пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве в пятницу будет идти дождь с грозой, температура воздуха днем +24, вечером - до +22.

На востоке будут идти дожди с грозами, температура до +28. На юге страны также прогнозируют осадки, при этом температура воздуха будет достигать отметки +32.

На западе Украины – дожди, до +26.

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В северных областях ожидаются грозы, температура до +26.

Жителей центральных областей также ждут дожди, температура до +28.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

Кстати, 20 июля отмечается Международный день шахмат. Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации, основанной 20 июля 1924 года в Париже (Франция). Впервые праздник шахмат отметили в 1966 году.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что по всей территории нашей страны в пятницу ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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