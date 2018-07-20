Буде спекотно: синоптики уточнили прогноз на 20 липня

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На півдні очікується до +32 градусів

У п'ятницю, 20 липня, в Україні очікується тепла погода. Однак по всій країні пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві в п'ятницю буде йти дощ з грозою, температура повітря вдень +24, вночі - до +22.

На сході будуть йти дощі з грозами, температура до +28. На півдні країни також прогнозують опади, при цьому температура повітря буде досягати позначки +32.

На заході України – дощі, до +26.

Фото: pixabay.com/cristi21tgv

У північних областях очікуються грози, температура до +26.

Жителів центральних областей також чекають дощі, температура до +28.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

До речі, 20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Ініціатива створення цього свята належить Всесвітній шаховій федерації, заснованій 20 липня 1924 року в Парижі (Франція). Вперше свято шахів відзначили в 1966 році.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що по всій території нашої країни в п'ятницю очікуються короткочасні дощі з грозами.

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