"Фронты, как акулы Хемингуэя": синоптик дала прогноз на 20 июля

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Украинцам рассказали, когда ждать потепления

В пятницу, 20 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами по всей территории. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Пока неподалеку будет крутиться циклон, и пока атмосферные фронты, как хемингуэйевские акулы, будут кружить вокруг лодки Старого, чтобы забрать большую рыбу (солнце), до тех пор и будут выпадать над нашей лодкой дожди. Но солнца у нас точно не отнять. Потому что лето спасает от длительных дождей. Организует дожди с грозами периодические и локальные", - отметила она.

В пятницу, 20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха, по данным синоптика, не изменится - от 23 до 28 градусов тепла, а на юге и востоке до +30 градусов.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 20 июля также пройдут локальные дожди с грозами. Днем +24 +26 градусов.

Потепление в Украине ожидается с середины следующей недели.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, Эрнест Хемингуэй в 1952 году написал повесть "Старик и море", в которой кубинский рыбак Сантьяго сражался с акулами.

Кстати, 20 июля еще с 1966 года отмечается Международный день шахмат. Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации, основанной 20 июля 1924 года в Париже (Франция).

Ранее синоптики уточнили прогноз на 19 июля.

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