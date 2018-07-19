"Фронти, як акули Хемінгуея": синоптик дала прогноз на 20 липня

Фото: pixabay.com/_Alicja_

Українцям розповіли, коли чекати потепління

У п'ятницю, 20 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами по всій території. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Поки неподалік крутитиметься циклон і поки атмосферні фронти (на другому фото), як гемінґвеєвські акули, кружлятимуть навколо човна Старого, щоб забрати велику рибину (сонце), допоки й випадатимуть над нашим човном дощі. Але сонця в нас точно не забрати. Бо літо рятує від тривалих дощів. Організовує дощі з грозами періодичні та локальні", - зазначила вона.

У п'ятницю, 20 липня, в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря, за даними синоптика, не зміниться - від 23 до 28 градусів тепла, а на півдні та сході до +30 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 20 липня також пройдуть локальні дощі з грозами. Вдень +24 +26 градусів.

Потепління в Україні очікується з середини наступного тижня.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, Ернест Хемінгуей у 1952 році написав повість "Старий і море", в якій кубинський рибалка Сантьяго боровся з акулами.

До речі, 20 липня ще з 1966 року відзначається Міжнародний день шахів. Ініціатива створення цього свята належить Всесвітній шаховій федерації, заснованій 20 липня 1924 року в Парижі (Франція).

Раніше синоптики уточнили прогноз на 19 липня.

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