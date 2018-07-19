Синоптики уточнили прогноз на 19 июля

Фото: pixabay.com/MabelAmber

Украину ждут дожди

В четверг, 18 июля, в Украине по-прежнему ожидается облачная погода. В течение дня будут идти кратковременные дожди по всей территории страны. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке будут идти дожди с грозами, температура воздуха до +29.

На юге также прогнозируют осадки, до +28.

На западе Украины – дожди, до +27 градусов.

Жителей северных областей ждут грозы, температура до +26.

В центре Украины пройдут дожди, до +26 градусов.

Фото: pixabay.com/MabelAmber

В Киеве, 19 июля, по прогнозам синоптиков, будут дожди. Температура воздуха в столице днем +26, вечером - до +23.

Фото: pogoda.unian.net

Кстати, в пятницу, 20 июля, отмечают Международный день шахмат.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что 19 июля над нашей страной нависнет циклон. По стране пройдут кратковременные дожди с грозой.

Напомним, в Киеве прошел мощный ливень. Столичные улицы превратились в реки. В некоторых районах местами проезжая часть полностью ушла под воду. В это время жители столицы как раз возвращались домой с работы. Пройти по тротуарам было почти невозможно.

Факты о кофе, которые вас удивят (видео: STYLER.rbc.ua)