"Вы не в тропиках": синоптик дала прогноз на 19 июля

В четверг будет пасмурно
В четверг, 19 июля, в Украине снова ожидаются осадки. Однако будет тепло. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"Если у вас на гигрометре влажность 70-90 процентов, на голове панама, вы в темных очках, шортах, десятый душ уже не помогает, футболку или рубашку можно выкручивать, сердце периодически оказывается в горле, а воздух словно окутывает саунной элегией - вы не в тропиках, вы в умеренно-континентальном украинском климате", - отметила эксперт.
"Завтра, 19 июля, подобные признаки удержатся - циклон будет вытеснять с насыщенной влагой атмосферы кратковременные дожди, грозы", - рассказала она.
Днем по стране ожидается +23 + 28 градусов.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
Жителей восточных и южных областей ожидает сухая солнечная погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов. А вот в северных районах Одесской и Николаевской вероятны локальные грозовые дожди.
В Киеве в четверг днем будет идти кратковременный дождь, также ожидается гроза, +25 градусов.
Фото: pixabay.com/5975425
"Шорты, джинсы с дырками различного происхождения (кому дресс-код позволяет), веера, маленькие бутылочки с водичкой, термальная водичка для прысканья на лицо, зонты и темные очки - все это завтра понадобится, независимо от вероятности или маловероятности дождя", - написала Диденко.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее синоптик рассказала, когда ждать потепления.
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