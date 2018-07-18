"Вы не в тропиках": синоптик дала прогноз на 19 июля

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В четверг будет пасмурно

В четверг, 19 июля, в Украине снова ожидаются осадки. Однако будет тепло. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Если у вас на гигрометре влажность 70-90 процентов, на голове панама, вы в темных очках, шортах, десятый душ уже не помогает, футболку или рубашку можно выкручивать, сердце периодически оказывается в горле, а воздух словно окутывает саунной элегией - вы не в тропиках, вы в умеренно-континентальном украинском климате", - отметила эксперт.

"Завтра, 19 июля, подобные признаки удержатся - циклон будет вытеснять с насыщенной влагой атмосферы кратковременные дожди, грозы", - рассказала она.

Днем по стране ожидается +23 + 28 градусов.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Жителей восточных и южных областей ожидает сухая солнечная погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов. А вот в северных районах Одесской и Николаевской вероятны локальные грозовые дожди.

В Киеве в четверг днем будет идти ​​кратковременный дождь, также ожидается гроза, +25 градусов.

Фото: pixabay.com/5975425

"Шорты, джинсы с дырками различного происхождения (кому дресс-код позволяет), веера, маленькие бутылочки с водичкой, термальная водичка для прысканья на лицо, зонты и темные очки - все это завтра понадобится, независимо от вероятности или маловероятности дождя", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик рассказала, когда ждать потепления.

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