Жара близко: синоптик рассказала, когда ждать потепления

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Украинцев предупредили о смене погодных условий

В Киеве в конце июля ожидается потепление. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По предварительному прогнозу, смену погоды следует ожидать через неделю.

"Для любителей хороших ощущений в большом городе. С 26 июля в Киеве начнется жара", - сообщила Диденко.

Фото: Киев (РБК-Украина)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, 18 июля, по данным синоптика, по всей территории ожидаются дожди с грозами. Украину накрыл циклон, из-за которого пасмурные погодные условия прогнозируют в течение нескольких дней. На юге страны осадки менее вероятны.

Фото: pixabay.com/_Alicja_

Кстати, метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени.

Специалист считает, что этим летом на территории Украины 40-градусной жары не предвидеться. Максимальная температура будет колебаться около 25-28 градусов, а в отдельные дни возможны +30 градусов.

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