Спека близько: синоптик розповіла, коли чекати потепління

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Українців попередили про зміну погодних умов

У Києві наприкінці липня очікується потепління. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За попереднім прогнозом, зміну погоди слід очікувати через тиждень.

"Для любителів хороших відчуттів у великому місті. З 26 липня в Києві почнеться спека", - повідомила Діденко.

Фото: Київ (РБК-Україна)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 18 липня, за даними синоптика, по всій території очікуються дощі з грозами. Україну накрив циклон, через який похмурі погодні умови прогнозують протягом декількох днів. На півдні країни опади менш імовірні.

Фото: pixabay.com/_Alicja_

До речі, метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені.

Фахівець вважає, що цього літа на території України 40-градусної спеки не передбачається. Максимальна температура коливатиметься близько 25-28 градусів, а в окремі дні можливі +30 градусів.

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