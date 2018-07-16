40-градусной жары не будет: метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени

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Украинцам рассказали, когда ждать первых заморозков

До конца лета в Украине ожидается засушливая, но нежаркая погода. При этом осень 2018 года будет ранней. Об этом сообщила доктор физико-математических наук, профессор, метеоролог Вазира Мартазинова в интервью для "Укринформ".

По прогнозам специалиста, нынешним летом на территории нашей страны 40-градусная жара не ожидается. Максимальная температура будет колебаться в районе 25-28 градусов, и лишь в отдельные дни столбики термометров будут достигать отметки +30.

"Характерно то, что температурный режим внутри каждого месяца неустойчив. В июле, в середине месяца, температура повысится до 28 градусов, местами до 30", - отметила она.

"Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях. Однако, в отдельные дни будут ливневые осадки", - добавила метеоролог.

"В конце июля будет смена погодных условий", - предупредила эксперт.

По данным специалиста, со второй половины последнего месяца лета – августа - будут наблюдаться засушливые процессы.

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При этом значительное похолодание в этом году придет довольно рано.

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"Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь – холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно", – считает Мартазинова.

Стоит отметить, что это предварительный прогноз на осень.

Кстати, синоптик дала неутешительный прогноз на 17 июля.

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