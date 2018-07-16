40-градусної спеки не буде: метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені

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Українцям розповіли, коли чекати перших заморозків

До кінця літа в Україні очікується посушлива, але не дуже спекотна погода. При цьому осінь 2018 року буде ранньою. Про це повідомила доктор фізико-математичних наук, професор, метеоролог Вазіра Мартазінова в інтерв'ю для "Укрінформ".

За прогнозами фахівця, цього літа на території нашої країни 40-градусна спека не очікується. Максимальна температура коливатиметься в районі 25-28 градусів, і лише в окремі дні стовпчики термометрів сягатимуть позначки +30.

"Характерно те, що температурний режим усередині кожного місяця нестійкий. У липні, в середині місяця, температура підвищиться до 28 градусів, місцями до 30", - зазначила вона.

"Липень протримається в комфортних для населення погодних умовах. Проте в окремі дні будуть зливові опади", - додала метеоролог.

"В кінці липня буде зміна погодних умов", - попередила експерт.

За даними спеціаліста, з другої половини останнього місяця літа – серпня - будуть спостерігатися посушливі процеси.

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При цьому значне похолодання в цьому році прийде досить рано.

Фото: pixabay.com/valiunic

"Вересень буде дуже сухим і нестійким, а жовтень – холодним, особливо з другої половини місяця. У другій половині жовтня можуть бути вже заморозки, це однозначно", – вважає Мартазінова.

Варто відзначити, що це попередній прогноз на осінь.

До речі, синоптик надала невтішний прогноз на 17 липня.

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