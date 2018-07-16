40-градусної спеки не буде: метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені

Українцям розповіли, коли чекати перших заморозків
До кінця літа в Україні очікується посушлива, але не дуже спекотна погода. При цьому осінь 2018 року буде ранньою. Про це повідомила доктор фізико-математичних наук, професор, метеоролог Вазіра Мартазінова в інтерв'ю для "Укрінформ".
За прогнозами фахівця, цього літа на території нашої країни 40-градусна спека не очікується. Максимальна температура коливатиметься в районі 25-28 градусів, і лише в окремі дні стовпчики термометрів сягатимуть позначки +30.
"Характерно те, що температурний режим усередині кожного місяця нестійкий. У липні, в середині місяця, температура підвищиться до 28 градусів, місцями до 30", - зазначила вона.
"Липень протримається в комфортних для населення погодних умовах. Проте в окремі дні будуть зливові опади", - додала метеоролог.
"В кінці липня буде зміна погодних умов", - попередила експерт.
За даними спеціаліста, з другої половини останнього місяця літа – серпня - будуть спостерігатися посушливі процеси.
Фото: pixabay.com/cristi21tgv
При цьому значне похолодання в цьому році прийде досить рано.
Фото: pixabay.com/valiunic
"Вересень буде дуже сухим і нестійким, а жовтень – холодним, особливо з другої половини місяця. У другій половині жовтня можуть бути вже заморозки, це однозначно", – вважає Мартазінова.
Варто відзначити, що це попередній прогноз на осінь.
До речі, синоптик надала невтішний прогноз на 17 липня.
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