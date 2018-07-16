"Готовьтесь": синоптик дала неутешительный прогноз на 17 июля

Фото: pixabay.com/suma

Украинцев предупредили о дождях с грозами

Во вторник, 17 июля, в Украине будет облачная погода. На территории почти всех областей ожидаются осадки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто реагирует на понижение атмосферного давления, похолодание посреди лета, дожди, грозы и вообще любую циклоническую деятельность – внимательно", - отметила она.

Во вторник, 17 июля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

"В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одесскую область и Приазовье", - добавила синоптик.

"Во вторник воздух ощутимо посвежеет", - подчеркнула эксперт.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха 17 июля будет колебаться в пределах +20 +26 градусов. На юге и востоке ожидается +25 +29 градусов. На Западе +19 +24 градуса, в Карпатах +10 +16 градусов.

В Киеве во вторник ожидается периодический дождь и незначительное похолодание - до +23 градусов.

В среду, 18 июля, по данным синоптика, свежая и влажная погода удержится.

Фото: pixabay.com/Didgeman

"Потеплеет в Украине со среды, но вероятность локальных дождей остается. Поэтому пока готовьтесь к снижению атмосферного давления, похолоданию посреди лета, дождям, грозам и вообще всякой циклонической деятельности", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз на 16 июля.

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