"Готуйтеся": синоптик дала невтішний прогноз на 17 липня

Фото: pixabay.com/suma

Українців попередили про дощі з грозами

У вівторок, 17 липня, в Україні буде хмарна погода. На території майже всіх областей очікуються опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хто реагує на зниження атмосферного тиску, похолодання посеред літа, дощі, грози і взагалі будь-яку циклонічну діяльність – уважно", - зазначила вона.

У вівторок, 17 липня, в більшості областей України пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами і поривчастим вітром.

"В південній частині України переважатиме сонячна погода, хіба що зачепить дощем Крим, Одеську область та Приазов'я", - додала синоптик.

"У вівторок повітря відчутно посвіжішає", - підкреслила експерт.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря 17 липня коливатиметься в межах +20 +26 градусів. На півдні і сході очікується +25 +29 градусів. На Заході +19 +24 градуси, в Карпатах +10 +16 градусів.

В Києві у вівторок очікується періодичний дощ і незначне похолодання - до +23 градусів.

У середу, 18 липня, за даними синоптика, свіжа та волога погода утримається.

Фото: pixabay.com/Didgeman

"Потеплішає в Україні з середи, але ймовірність локальних дощів залишається. Тому поки готуйтеся до зниження атмосферного тиску, похолодання посеред літа, дощів, гроз і взагалі всякої циклонічної діяльності", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики уточнили прогноз на 16 липня.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)