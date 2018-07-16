Накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 16 июля

Украинцев предупредили об осадках
В понедельник, 16 июля, в Украине почти по всей территории ожидаются дожди с грозами. Несмотря на осадки, в стране будет тепло. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29.
Осадки ожидают и жителей южных регионов, до +29 градусов.
Однако по данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Карта погоды (meteo.gov.ua)
На западе Украины – дожди и грозы, до +25.
В северных областях также прогнозируют осадки, до +27 градусов.
В центре Украины - дожди с грозами, температура до +27.
Карта погоды (pogoda.unian.net)
В Киеве, в понедельник, 16 июля, также ожидаются дожди. Днем, по прогнозам синоптиков, температура воздуха +27, а вечером в столице - до +23.
Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 16 июля в столице пройдут локальные дожди, а во вторник, 17 июля, в Киеве похолодает.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.
5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)