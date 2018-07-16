Накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 16 июля

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Украинцев предупредили об осадках

В понедельник, 16 июля, в Украине почти по всей территории ожидаются дожди с грозами. Несмотря на осадки, в стране будет тепло. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29.

Осадки ожидают и жителей южных регионов, до +29 градусов.

Однако по данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

На западе Украины – дожди и грозы, до +25.

В северных областях также прогнозируют осадки, до +27 градусов.

В центре Украины - дожди с грозами, температура до +27.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В Киеве, в понедельник, 16 июля, также ожидаются дожди. Днем, по прогнозам синоптиков, температура воздуха +27, а вечером в столице - до +23.

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 16 июля в столице пройдут локальные дожди, а во вторник, 17 июля, в Киеве похолодает.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

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