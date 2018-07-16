Накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на 16 липня

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Українців попередили про опади

У понеділок, 16 липня, в Україні майже по всій території очікуються дощі з грозами. Незважаючи на опади, в країні буде тепло. Про це повідомляє УНІАН.

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29.

Опади очікують і жителів південних регіонів, до +29 градусів.

Проте за даними Укргідрометцентру, опадів не очікується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

На заході України дощі та грози, до +25.

У північних областях також прогнозують опади, до +27 градусів.

У центрі України - дощі з грозами, температура до +27.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У Києві, в понеділок, 16 липня, також очікуються дощі. Вдень, за прогнозами синоптиків, температура повітря +27, а ввечері в столиці - до +23.

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 16 липня у столиці пройдуть локальні дощі, а у вівторок, 17 липня, в Києві похолодає.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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