Накриють дощі: синоптики уточнили прогноз на 16 липня

Українців попередили про опади
У понеділок, 16 липня, в Україні майже по всій території очікуються дощі з грозами. Незважаючи на опади, в країні буде тепло. Про це повідомляє УНІАН.
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29.
Опади очікують і жителів південних регіонів, до +29 градусів.
Проте за даними Укргідрометцентру, опадів не очікується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
На заході України дощі та грози, до +25.
У північних областях також прогнозують опади, до +27 градусів.
У центрі України - дощі з грозами, температура до +27.
Карта погоди (pogoda.unian.net)
У Києві, в понеділок, 16 липня, також очікуються дощі. Вдень, за прогнозами синоптиків, температура повітря +27, а ввечері в столиці - до +23.
Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 16 липня у столиці пройдуть локальні дощі, а у вівторок, 17 липня, в Києві похолодає.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.
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