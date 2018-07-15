Сезон дождей: синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю

Иллюстративное фото (pixabay)

Грозы охватят все регионы Украины

В ближайшую неделю в Украине будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 16 июля, дожди пройдут почти во всех регионах страны. Сухо будет только на юге. Температура воздуха будет колебаться днем от + 21 +23 градусов на западе до +27 +30 градусов на юге и юго-востоке Украины.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Во вторник, 17 июля, сухо будет на юге и юго-востоке страны, а также в Крыму.В остальных регионах страны будет пасмурно, дождливо, местами грозы и ливни. Температура воздуха на западе и в центре будет колебаться от +21 до +23 градусов. На юге и востоке страны будет жарко, до +27 +29 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В среду, 18 июля в Украине пройдут дожди во всех регионах. Местами возможны грозы и ливни. Температура воздуха в центре и в западных регионах не превысит отметку +20 +23 градуса, а на юге, юго-востоке и востоке страны будет жарко, от +27 до +29 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В четверг, 19 июля ожидаются грозы и сильные ливневые дожди. На юге и востоке будет жарко, до +30 градусов. В центре, на западе и на севере страны от +22 до +26 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В пятницу, 20 июля, Украину накроют грозы. Будет дождливо во всех регионах страны. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов на юге и востоке страны до +22 +25 градусов в центре, на западе и севере Украины.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на понедельник.

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