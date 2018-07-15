Грозовые дожди: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Иллюстративное фото (pixabay)

Рабочая неделя начнется с гроз

Рабочая неделя в Украине начнется с дождей, а местами – с ливней и гроз. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 16 июля, в большинстве регионов страны пройдут дожди и ливни, местами возможны грозы. Без осадков будет только в южной части страны.

На западе будет прохладно, от +21 до +23 градусов тепла днем, ночью от +13 до +15 градусов. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы.

На востоке будет немного теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +23 +25 градусов, ночью от +15 до +17 градусов. Однако, жителям восточных регионов также понадобиться зонтик, так как синоптики прогнозируют дожди, местами ливни.

На юге солнечно и без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27 +29 градусов, ночью +17 +20 градусов.

В Крыму жарко, от +27 до +29 градусов днем, однако, синоптики прогнозируют грозу.

В центре Украины будет дождливо. Местами возможны сильные грозы. Температура воздуха от +24 до +26 градусов днем, от +14 до +16 градусов ночью.

В столице пройдет дождь, возможно с грозой. Днем столбик термометра поднимется до +23 +25 градусов, ночью будет прохладно, от +15 +17 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики предупредили о резкой смене погоды.

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