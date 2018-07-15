Дождевой фронт и жара: синоптики предупредили о резкой смене погоды

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Непогода накроет большую часть Украины

В воскресенье, 15 июля, жителям большей части Украины стоит ожидать сильных дождей и высокой температуры. Об этом говорится в прогнозе украинского гидрометцентра.

Так, проживающим в северных регионах страны стоит ожидать сильного дождя, который накроет полностью все области. Температура воздуха прогреется до 22-26 градусов тепла днем и до 13-16 выше ноля ночью.

На схожую погоду стоит рассчитывать жителям восточной Украины. Однако там столбик термометра будет показывать 27-31 градус по Цельсию. Ночью аналогичный показатель будет на уроне 19-22 тепла.

В центральных регионах страны ситуация будет аналогичной. Единственной областью, которую дожди обойдут стороной, будет Запорожская. Украинцам нужно готовиться к сильному дождю и температуре до 23-31 градуса.

В то же время южные области Украины дожди зальют лишь частично. Солнечную погоду стоит ожидать в Николаевской и Херсонской областях. Температура на улице будет на уровне 27-31 выше ноля, а ночью опуститься до 17-21 тепла.

Украинцам, проживающим в западной части страны, стоит также готовиться к обильным осадкам. Днем воздух прогреется до 17-21 тепла, а ночью до 13-15 градусов по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Жителей столицы и области ждут сильные дожди и температура 23-25 градусов выше ноля. Ночью этот показатель будет на уровне 13-15 тепла.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Кстати, на территории Украины будут учащаться торнадо. Причиной является резкий перепад температур. Об этом сообщила доктор физико-математических наук, профессор, метеоролог Вазира Мартазинова.

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