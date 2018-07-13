Смерчи в Украине: эксперт дала неутешительный прогноз

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На юге страны участятся торнадо

На территории Украины будут учащаться торнадо. Причиной является резкий перепад температур. Об этом сообщила доктор физико-математических наук, профессор, метеоролог Вазира Мартазинова в интервью для "Укринформ".

Специалист отметила, что в последние годы в нашей стране все чаще встречаются температурные рекорды - то есть когда температура воздуха держится в течение одной-двух недель.

"В 2015 году было очень сухо и жарко, много урожая от этого погибло. Это был очень аномальный год. Но погодные условия этих лет теперь проявляются в отдельные дни каждого года. Например, в этом году очень аномальными были март, апрель и май", - рассказала Мартазинова.

Она предупредила, что на юге страны учащатся смерчи.

"Для Украины нередким явлением станут смерчи. При любом перепаде температур – от тепла к холоду и наоборот - обязательно будут создаваться штормовые явления. Для южных регионов это очень характерно", - отметила она.

По мнению эксперта, украинцам придется привыкать к торнадо и адаптироваться.

"Надо быть готовым к этому, потому что эта климатическая действительность будет сохраняться в последующие годы. Краткосрочные прогнозы по моделям разных стран, которые использует Гидрометцентр, позволяют достаточно надежно прогнозировать экстремальные метеорологические ситуации, их надо учитывать населению для защиты от бедствий. К этому нужно адаптироваться, поскольку частота этих процессов не будет ослабевать в дальнейшем", - отметила Мартазинова.

Кстати, синоптик дала прогноз погоды на выходные. По данным эксперта, 14 и 15 июля в Украине будут идти дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что под Одессой из-за смерча пострадал подросток.

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