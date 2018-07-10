Поднял в воздух: под Одессой из-за смерча пострадал подросток (видео)

Парень получил травмы из-за смерча
В Беляевском районе Одесской области 14-летний подросток пострадал в результате смерча. Парень получил травмы лица. Погодный катаклизм зафиксировали во вторник, 10 июля. Соответствующее видео опубликовало местное издание "Думская ТВ".
На видео видно, как ураганный ветер поднял в воздух палатку, а вместе с ней парня. Мальчик перекрутился в воздухе и упал лицом вниз. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы лица.
Видео: Подросток попал в смерч (facebook.com/DumskayaTV)
Стоит отметить, что это уже не первый смерч, который зафиксировали в Одесской области. Огромный атмосферный вихрь разгулялся вдали от водоемов, практически в поле в районе села Маяки.
Напомним, недавно под Одессой сошел сильный оползень.
Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)