Поднял в воздух: под Одессой из-за смерча пострадал подросток (видео)

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Парень получил травмы из-за смерча

В Беляевском районе Одесской области 14-летний подросток пострадал в результате смерча. Парень получил травмы лица. Погодный катаклизм зафиксировали во вторник, 10 июля. Соответствующее видео опубликовало местное издание "Думская ТВ".

На видео видно, как ураганный ветер поднял в воздух палатку, а вместе с ней парня. Мальчик перекрутился в воздухе и упал лицом вниз. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы лица.

Видео: Подросток попал в смерч (facebook.com/DumskayaTV)

Стоит отметить, что это уже не первый смерч, который зафиксировали в Одесской области. Огромный атмосферный вихрь разгулялся вдали от водоемов, практически в поле в районе села Маяки.

Напомним, недавно под Одессой сошел сильный оползень.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)