В Одесской области пронесся смерч (видео)

В этот раз смерч возник далеко от воды

В Одесской области зафиксировали очередной смерч. В этот раз он пронесся в районе села Маяки Одесской области. Видео опубликовал местный житель Владимир Пономарчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Что примечательно, в этот раз огромный атмосферный вихрь разгулялся вдали от водоемов, а практически в поле. Информации о разрушениях пока не поступало.

Кстати, это не первый смерч в Одесской области за последние несколько недель.

Мы писали о том, что ранее смерч напугал жителей в Приморском.

В воскресенье, 17 июня, жители села Приморское Килийского района, стали свидетелем редкого погодного явления. Утром на побережье прошел дождь, а после него выглянуло солнце и местные жители, а также отдыхающие потянулись к пляжу.

Но солнце выглянуло ненадолго. Вскоре небо снова затянуло тучами, а вдалеке появился столб смерча.

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