Жителей Одесской области напугал смерч: впечатляющее видео

У смерча было четыре воронки

Жителей села Приморское напугал смерч, который пронесся по берегу моря. Впечатляющее видео опубликовал пользователь Александр Валерьевич на своей странице в социальной сети Facebook.

В воскресенье, 17 июня, жители села Приморское Килийского района, стали свидетелем редкого погодного явления.

Утром на побережье прошел дождь, а после него выглянуло солнце и местные жители, а также отдыхающие потянулись к пляжу. Но солнце выглянуло ненадолго. Вскоре небо снова затянуло тучами, а вдалеке появился столб смерча.

Именно его и успели сфотографировать и заснять на видео отдыхающие. Как описывали очевидцы, изначально смерч насчитывал четыре столба, и только один из них перерос в мощную воронку. Длилось это явление недолго, не более 10 минут. Никаких разрушений смерч не принес. После – распался и исчез.

Фото: Смерч в Приморском (facebook.com/Александр Валерьевич)

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