Жителів Одеської області налякав смерч: вражаюче відео

У смерча було чотири воронки

Жителів села Приморське налякав смерч, який пронісся по березі моря. Вражаюче відео опублікував користувач Олександр Валерійович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У неділю, 17 червня, жителі села Приморське Кілійського району, стали свідком рідкісного погодного явища.

Вранці на узбережжі пройшов дощ, а після нього виглянуло сонце і місцеві жителі, а також відпочиваючі потягнулися до пляжу. Але сонце виглянуло ненадовго. Незабаром небо знову затягнуло хмарами, а вдалині з'явився стовп смерчу.

Саме його і встигли сфотографувати і зняти на відео відпочиваючі. Як описували очевидці, спочатку смерч налічував чотири стовпи, і тільки один з них переріс у потужну воронку. Тривало це явище недовго, не більше 10 хвилин. Ніяких руйнувань смерч не приніс. Після – розпався і зник.

Фото: Смерч в Приморському (facebook.com/Александр Валерійович)

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