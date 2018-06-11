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В Сумской области смерч сорвал крышу (видео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 19:02
Фото: pixabay.com/Sunrae
Фото: pixabay.com/Sunrae

В сети показали необычное природное явление

В пгт Ямполь Сумской области в воскресенье, 10 июня, зафиксировали небольшой смерч. Соответствующее видео опубликовал очевидец Александр Кизя на своей странице в соцсети Facebook.

На видео видно, как формируется небольшой вихрь, который вскоре достигает такой силы, что частично срывает крышу на одном из гаражей.

"Досмотреть до окончания, сегодня случайно, но очень отчаянно для моего соседа, жаль, но вот так бывает", - написал очевидец.

Видео: Смерч (facebook.com/Александр_Кизя)

Скриншот комментариев (facebook.com/Александр_Кизя)

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Теги: погода, Сумская область, Торнадо
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