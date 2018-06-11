У Сумській області смерч зірвав дах (відео)

У мережі показали незвичайне природне явище

У селищі Ямпіль Сумської області у неділю, 10 червня, зафіксували невеликий смерч. Відповідне відео опублікував очевидець Олександр Кізя на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На відео видно, як формується невеликий вихор, який незабаром досягає такої сили, що частково зриває дах на одному з гаражів.

"Додивитися до кінця, сьогодні випадково, але дуже відчайдушно для мого сусіда, шкода, але ось так буває", - написав очевидець.

Відео: Смерч (facebook.com/Александр_Кизя)

Скріншот коментарів (facebook.com/Александр_Кизя)

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