У Сумській області смерч зірвав дах (відео)

У мережі показали незвичайне природне явище
У селищі Ямпіль Сумської області у неділю, 10 червня, зафіксували невеликий смерч. Відповідне відео опублікував очевидець Олександр Кізя на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
На відео видно, як формується невеликий вихор, який незабаром досягає такої сили, що частково зриває дах на одному з гаражів.
"Додивитися до кінця, сьогодні випадково, але дуже відчайдушно для мого сусіда, шкода, але ось так буває", - написав очевидець.
Відео: Смерч (facebook.com/Александр_Кизя)
Скріншот коментарів (facebook.com/Александр_Кизя)
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