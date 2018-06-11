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Интервью

Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде до конца недели

STYLERLIFE        11.06.2018 - 16:30
Фото: Дождь (УНИАН)
Фото: Дождь (УНИАН)

Также стало известно о народном прогнозе на эту неделю

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе, передает УНИАН.

Отмечается, что по всей территории нашей страны ожидается теплая погода, но с дождями и грозами.

Во вторник, 12 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами. На западе до +30°. Солнечная погода ожидается на юго-востоке нашей страны.

В среду, 13 июня, также ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге и востоке - до +31°. В остальных регионах до +28°. В западных и центральных регионах ожидаются дожди и грозы.

В четверг, 14 июня пройдут дожди. Ночью по стране +13°…+18°, днем в средем по стране +25°…+27°,  на востоке до +32°.

Фото: Погода 14 июня (УНИАН)

В пятницу, 15 июня дожди с грозами ожидаются по всей территории нашей страны, кроме северных и восточных регионов. На юге до +33°, в остальных регионах до +29°.

Фото: Погода 15 июня (УНИАН)

На выходных, 16 и 17 июня в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +23°...+32°.

Фото: Погода 16 июня (УНИАН)

В воскресенье ночью на востоке до +12°, днем в Украине от +23° до +30°.

Фото: Погода 17 июня (УНИАН)

Также в издании рассказали о народном прогнозе на эту неделю. 11 июня — Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница". 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

13 июня — Еремея. Если в этот праздник ночь теплая — можно ждать хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман — к грибному лету. Дождь идет 13 июня — урожай, по приметам, будет небогатым.

14 июня — Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев. 15 июня — Никифора. Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

16 июня — Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга — яровым хороший рост, с северо-запада — к ненастью, мокрому лету, с востока — на болезни. Дождь весь день — будет много грибов. 17 июня — Митрофана. Если ветер дует с севера — будет плохая погода.

Ранее синоптики предупредили жителей Украины о том, что на страну надвигается мощный циклон, который принесет с собой существенные ухудшения погодных условий.

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Теги: погода, прогноз погоды
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