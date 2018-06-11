Дощі і грози: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

Також стало відомо про народний прогноз на цей тиждень

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього тижня, передає УНІАН.

Наголошується, що по всій території нашої країни очікується тепла погода, проте з дощами і грозами.

У вівторок, 12 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На заході до +30°. Сонячна погода очікується на південному сході нашої країни.

У середу, 13 червня, також очікуються опади. Найтепліше буде на півдні та сході до +31°. В інших регіонах-до +28°. У західних і центральних регіонах очікуються дощі та грози.

У четвер, 14 червня пройдуть дощі. Вночі по країні +13°...+18°, вдень в средем по країні +25°...+27°, на сході до +32°.

Фото: Погода 14 червня (УНІАН)

У п'ятницю, 15 червня дощі з грозами очікуються по всій території нашої країни, крім північних і східних регіонів. На півдні до +33°, в інших регіонах-до +29°.

Фото: Погода 15 червня (УНІАН)

На вихідних, 16 і 17 червня в Україні практично без опадів. У суботу вночі прохолодніше буде на півночі - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +23°...+32°.

Фото: Погода 16 червня (УНІАН)

У неділю вночі на сході до +12°, вдень в Україні від +23° до +30°.

Фото: Погода 17 червня (УНІАН)

Також у виданні розповіли про народний прогноз на цей тиждень. 11 червня — Феодосії Колосницы. В цей час починає колоситися хліб, тому день і названий "колосница". 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять по лісах-станицях" і вбивати їх дуже небезпечно.

13 червня — Веремія. Якщо у це свято ніч тепла — можна чекати хорошого урожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного льоту. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. 15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу- до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів. 17 червня — Митрофана. Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

Раніше синоптики попередили жителів про те, що на країну насувається потужний циклон, який принесе з собою суттєві погіршення погодних умов.

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