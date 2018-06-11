Мощный циклон: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

На Украину надвигаются грозы

Синоптики предупреждают жителей Украины о том, что на страну надвигается мощный циклон, который принесет с собой существенные ухудшения погодных условий. Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

В понедельник, 11 июня, на территорию Украины придет циклон, который принесет с собой грозы и дожди по всей территории страны.

Первыми почувствуют на себе этот циклон жители западных областей. Там синоптики обещают температуру воздуха днем от +24 до +29 градусов, ночью +13 +16 градусов. Во всех областях пройдет дождь, местами дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Дожди пройдут также в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха там будет колебаться от +27 до +29 градусов днем и от +12 до +14 ночью.

На севере Украины будет сухо и ясно, температура воздуха от +22 до +24 градусов днем, от +8 до +10 градусов ночью.

На востоке будет тепло и сухо. Дневная температура воздуха будет колебаться от +21 до +26 градусов, ночная от +7 до +12 градусов.

На юге будет жарко, до +28 градусов днем и до +19 ночью. Без осадков.

В центре страны будет тепло, солнечно и сухо. Температура воздуха днем от + 25 до +28 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.

В Киеве будет сухо, осадки не предвидятся. Температура воздуха днем прогреется до +26 +28 градусов, ночью до +12 +14 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на понедельник.

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