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Потужний циклон: синоптики попереджають про погіршення погоди

STYLERLIFE        11.06.2018 - 09:05
Ілюстративне фото (pixabay.com/Pexels)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Pexels)

На Україну насуваються грози

Синоптики попереджають жителів України про те, що на країну насувається потужний циклон, який принесе з собою суттєве погіршення погодних умов. Про це повідомляє український гідрометцентр.

У понеділок, 11 червня, на територію України прийде циклон, який принесе з собою грози та дощі по всій території країни.

Першими відчують на собі цей циклон жителі західних областей. Там синоптики обіцяють температуру повітря вдень від +24 до +29 градусів, вночі +13 +16 градусів. У всіх областях пройде дощ, місцями дощ з грозою. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Дощі пройдуть також у Вінницькій і Житомирській областях. Температура повітря буде коливатися від +27 до +29 градусів вдень і від +12 до +14 вночі.

На півночі України буде сухо і ясно, температура повітря від +22 до +24 градусів вдень та від +8 до +10 градусів вночі.

На сході буде тепло і сухо. Денна температура повітря буде коливатися від +21 до +26 градусів, нічна від +7 до +12 градусів.

На півдні буде жарко, до +28 градусів вдень і до +19 вночі. Без опадів.

У центрі країни буде тепло, сонячно і сухо. Температура повітря вдень від + 25 до +28 градусів, вночі від +12 до +14 градусів.

У Києві буде сухо, опади не передбачаються. Температура повітря удень прогріється до +26 +28 градусів, вночі до +12 +14 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на понеділок.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

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Теги: погода, прогноз погоды, непогода
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