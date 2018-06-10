"Накроет циклон": синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Новый циклон принесет с собой грозы

Начало рабочей недели в Украине будет жарким и в некоторых регионах –дождливым. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 11 июня, в Украине будет тепло, местами даже жарко. Температура воздуха будет колебаться от +22 +28 градусов. На территорию страны зайдет мощный циклон, который принесет грозы в западные области.

В Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске температура воздуха будет колебаться от +26 до +29 градусов днем, и от +13 до +16 градусов ночью. Дождь в этих областях пройдет в понедельник днем.

Также ожидается дождь в Черновцах и Ужгороде. Там температура воздуха будет ниже. Дневная температура составит от +22 до +24 градусов, ночная от +13 до +19 градусов.

Возможны дожди в Винницкой и Житомирской области. Температура воздуха там будет колебаться от +27 до +29 градусов днем и от +11 до +14 ночью.

На востоке Украины будет комфортная температура воздуха. В Луганске, Донецке, Харькове и Сумах воздух прогреется до +22 +24 градусов днем, а ночью будет от +9 до +13 градусов.

На юге будет жарко. В Николаеве, Херсоне и Одессе температура будет колебаться от +26 до +27 +28 градусов днем и от +14 до +17 ночью.

В центре будет сухо и тепло. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов, ночью от +11 до +14 градусов.

В столице в понедельник будет сухо, без осадков, температура воздуха в Киеве достигнет +27 градусов днем и +14 градусов ночью.

Во вторник, 12 июня, циклон переместится вглубь страны и сухо будет только в восточных и южных регионах. Температура воздуха при этом будет оставаться прежней, от +24 до +28 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик дала прогноз погоды на начало недели.

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