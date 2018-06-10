"Накриє циклон": синоптики дали прогноз погоди на понеділок

Новий циклон принесе з собою грози

Початок робочого тижня в Україні буде спекотним і в деяких регіонах –дощовим. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 11 червня, в Україні буде тепло, місцями навіть спекотно. Температура повітря коливатиметься від +22 +28 градусів. На територію країни зайде потужний циклон, який принесе грози в західні області.

У Луцьку, Рівному, Львові, Тернополі, Хмельницькому та Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від +26 до +29 градусів вдень від +13 до +16 градусів вночі. Дощ у цих областях пройде в понеділок вдень.

Також очікується дощ в Чернівцях та Ужгороді. Там температура повітря буде нижче. Денна температура становитиме від +22 до +24 градусів, нічна-від +13 до +19 градусів.

Можливі дощі у Вінницькій та Житомирській області. Температура повітря буде коливатися від +27 до +29 градусів, вдень від +11 до +14 вночі.

На сході України буде комфортна температура повітря. У Луганську, Донецьку, Харкові і Сумах повітря прогріється до +22 +24 градусів вдень, а вночі буде від +9 до +13 градусів.

На півдні буде спекотно. У Миколаєві, Херсоні та Одесі температура коливатиметься від +26 до +27 +28 градусів вдень і від +14 до +17 вночі.

У центрі буде сухо і тепло. Температура повітря вдень становитиме від +24 до +26 градусів, вночі від +11 до +14 градусів.

У столиці в понеділок буде сухо, без опадів, температура повітря досягне +27 градусів вдень та +14 градусів вночі.

У вівторок, 12 червня, циклон переміститься вглиб країни і сухо буде тільки в східних і південних регіонах. Температура повітря при цьому буде залишатися незмінною, від +24 до +28 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик дала прогноз погоди на початок тижня.

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