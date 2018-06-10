Романтичный антициклон: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

Синоптик сообщила, где ждать грозу

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет Украину в начале недели. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что над Украиной сейчас находится антициклон Зорро, который защищает страну от непогоды.

"Антициклон Зорро пока для Украины - главный защитник от дождей, гроз и всевозможных шквалов с градом. В понедельник сила Зорро ослабнет на Западе Украины, куда приблизится циклон с труднопроизносимым названием Xisca", - сообщила Диденко и добавила, что в некоторых регионах в понедельник пройдут дожди.

"В западных областях завтра пройдут дожди. В дальнейшем Зорро подвинет на восток атмосферный фронт северного скандинавского циклона. Поэтому уже вечером 11 июня и утром и днем 12 июня дожди и грозы охватят Запад, Север и Центр Украины", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Благодаря антициклону Зорро, сухо будет на юге и востоке Украины. В большинстве регионов будет тепло, до +30 градусов. Во время дождей будет немного прохладнее.

"Юг и Восток все же останутся верными романтическом Зорро - без существенных осадков. Здесь народ немного пугают страшилками о лютом циклоне. Уточняю. Украина пересекает атмосферный фронт этого циклона, а сам циклон передвигается значительно севернее, за пределами Украины. Температура воздуха существенно не изменится, будет колебаться в пределах + 24 + 28 градусов, местами до +30 градусов. Во время ливней температура временно снижаться на 3-6 градусов", - сообщила народный синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице в понедельник будет сухо, до +27 градусов. Но возможно погода изменится во вторник, 12 июня.

"В Киеве завтра еще побудет Зорро - без осадков и +27 градусов. Во вторник в столице появится атмосферный фронт, вероятные грозовые дожди, температура - без особых изменений", - написала Наталка Диденко.

И напоследок синоптик дала свои рекомендации по варке варенья из клубники.

"Надеюсь, что для большинства не секрет: если варенье из клубники только доводить до кипения несколько раз, а не перекипятить сильно, ягоды будут целыми и упругими. И тогда роскошную банку с прозрачным желе и с целой безупречной клубникой можно будет дарить зимой друзьям, как свежий ай-фон", - посоветовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики прогнозировали дожди по всей Украине к концу недели.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)