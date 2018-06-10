Романтичний антициклон: синоптик дала прогноз погоди на початок тижня

Синоптик повідомила, де чекати на грозу

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на Україну на початку тижня. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що над Україною зараз знаходиться антициклон Зорро, який захищає країну від негоди.

"Антициклон Зорро поки для України - головний захисник від дощів, гроз та всіляких шквалів з градом. У понеділок сила Зорро ослабне на Заході України, куди наблизиться циклон з важковимовною назвою Xisca", - повідомила Діденко і додала, що в деяких регіонах у понеділок пройдуть дощі.

"У західних областях завтра пройдуть дощі. Надалі Зорро посуне на схід атмосферний фронт північного скандинавського циклону. Тому вже ввечері 11 червня та вранці та вдень 12 червня дощі і грози охоплять Захід, Північ і Центр України", - розповіла Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Завдяки антициклону Зорро, сухо буде на півдні та сході України. У більшості регіонів буде тепло, до +30 градусів. Під час дощів буде трохи прохолодніше.

"Південь і Схід все ж залишаться вірними романтичному Зорро - без істотних опадів. Тут народ трохи лякають страшилками про лютий циклон. Уточнюю. Україна перетинає атмосферний фронт цього циклону, а сам циклон пересувається значно північніше, за межами України. Температура повітря істотно не зміниться, буде коливатися в межах + 24 + 28 градусів, місцями до +30 градусів. Під час злив температура тимчасово знижуватися на 3-6 градусів", - повідомила народний синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці в понеділок буде сухо, до +27 градусів. Але, можливо, погода зміниться у вівторок, 12 червня.

"У Києві завтра ще побуде Зорро - без опадів +27 градусів. У вівторок у столиці з'явиться атмосферний фронт, ймовірні грозові дощі, температура - без особливих змін", - написала Наталка Діденко.

І наостанок синоптик дала свої рекомендації щодо варіння варення з полуниці.

"Сподіваюся, що для більшості не секрет: якщо варення з полуниці тільки доводити до кипіння кілька разів, а не перекип'ятити сильно, ягоди будуть цілими і пружними. І тоді розкішну банку з прозорим желе і з цілою бездоганною полуницею можна буде дарувати взимку друзям, як свіжий ай-фон", - порадила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики прогнозували дощі по всій Україні до кінця тижня.

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