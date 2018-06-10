Синоптики: к концу недели дожди пройдут по всей Украине

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на следующую неделю

В четверг, 14 июня на территории всей Украины пройдут ливневые дожди. Исключением является Крымский полуостров, на котором ожидается сухая и солнечная погода. В течение следующей недели в западной и центральной частях страны обещаются дожди. Подробный прогноз погоды на 11-14 июня опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 11-14 июня (meteo.gov.ua)

По прогнозам синоптиков в понедельник обещаются ливневые грозы в западной части Украины. Температура воздуха 11 июня будет варьироваться в рамках от +21 до +27 градусов тепла. Холоднее всего будет на Востоке нашей страны.

12 июня западный циклон переместится в центральную, северную и южную часть Украины. Обещаются грозы с периодическими ливневыми дождями в течение всего дня. Температура воздуха на Востоке повысится из-за смены направления ветра. Ожидается незначительная амплитуда колебаний уровня тепла, в среднем, столбики термометров покажут от +24 до +27 градусов тепла.

13 июня ожидаются осадки в Ужгородской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской области. Днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла. Холоднее всего будет в западной части страны.

Синоптики прогнозируют, что 14 июня ливневые дожди ожидаются во всех регионах Украины. Солнечная и сухая погода застанет только жителей Крыма. Температура воздуха днем будет варьироваться в раках от +23 до +29 градусов.

Напомним, что синоптики уточнили прогноз погоды на 10 июня. В некоторых регионах ближе к вечеру ожидаются ливневые дожди с грозами. Сообщается, что дожди пройдут в северных и центральных областях Украины.

Видео: video.rbc.ua