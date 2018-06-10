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Синоптики: до кінця тижня дощі пройдуть по всій Україні

STYLERLIFE        10.06.2018 - 12:36
Фото: (pixabay.com/ThorstenF)
Фото: (pixabay.com/ThorstenF)

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на наступний тиждень

У четвер, 14 червня на всій території України пройдуть зливові дощі. Винятком є Кримський півострів, на якому очікується суха і сонячна погода. Протягом наступного тижня в західній і центральній частинах країни обіцяються дощі. Детальний прогноз погоди на 11-14 червня опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

 

Прогноз погоди на 11-14 червня (meteo.gov.ua)

За прогнозами синоптиків в понеділок обіцяються зливові грози в західній частині України. Температура повітря 11 червня буде варіюватися в межах від +21 до +27 градусів тепла. Найхолодніше буде на Сході нашої країни.

12 червня західний циклон переміститься в центральну, північну і південну частини України. Обіцяються грози з періодичними дощами протягом всього дня. Температура повітря на Сході підвищиться через зміни напряму вітру. Очікується незначна амплітуда коливань рівня тепла, в середньому, стовпчики термометрів покажуть від +24 до +27 градусів тепла.

13 червня очікуються опади в Ужгородській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській області. Вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла. Найхолодніше буде у західній частині країни.

Синоптики прогнозують, що 14 червня зливові дощі очікуються у всіх регіонах України. Сонячна і суха погода застане тільки жителів Криму. Температура повітря вдень буде варіюватися в межах від +23 до +29 градусів.

Нагадаємо, що синоптики уточнили прогноз погоди на 10 червня. У деяких регіонах ближче до вечора очікуються зливові дощі з грозами. Повідомляється, що дощі пройдуть в північних та центральних областях України.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: прогноз погоды, ливень, синоптик
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