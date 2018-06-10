Свежесть и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

Синоптики утверждают, что в воскресенье ожидается повышение температуры воздуха и локальные осадки

В воскресенье, 10 июня синоптики прогнозируют уменьшение риска осадков в пользу ясной и солнечной погоды. Сообщается, что дожди пройдут ближе к вечеру в северных и центральных областях Украины. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Предполагается, что риск выпадения осадков станет меньше. Также синоптики установили, что наиболее высокий шанс ливневых дождей в Закарпатской, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской областях и на юге, кроме Крыма и Запорожской области.

Температура воздуха на Западе и Юге Украины поднимется от +24 до +31 градуса тепла. В центральной Украине столбики термометров будут фиксировать более низкую температуру, ожидаемый максимум — +26 градусов. Холоднее всего будет на Востоке: температурные показатели поднимутся максимально до +24 градусов, исключение — Запорожская область, в которой уровень тепла ожидается в среднем на +5 градусов выше. Минимальные температурные показатели ожидаются в Сумской области — температура днем от +19 до +21, ночью — до +8+10 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 10 июня (meteo.gov.ua)

Похолодания на Востоке страны связаны с изменением направления ветра. С утра наблюдается северный порывистый ветер в центральной и восточной частях страны. На Западе юго-восточный циклон, который и принесет дожди.

Кстати, 11 июня, в понедельник, погода в Украине изменится – сильные дожди пройдут в западных областях, а на остальной территории установится жаркая и солнечная погода.

Напомним, что украинский синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook прогноз погоды на ближайшие дни. Эксперт сообщила, что существенного перепада температуры воздуха не предвидится.

Видео: video.rbc.ua