Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Свежесть и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

STYLERLIFE        10.06.2018 - 09:30
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Синоптики утверждают, что в воскресенье ожидается повышение температуры воздуха и локальные осадки

В воскресенье, 10 июня синоптики прогнозируют уменьшение риска осадков в пользу ясной и солнечной погоды. Сообщается, что дожди пройдут ближе к вечеру в северных и центральных областях Украины. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Предполагается, что риск выпадения осадков станет меньше. Также синоптики установили, что наиболее высокий шанс ливневых дождей в Закарпатской, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской областях и на юге, кроме Крыма и Запорожской области.

Температура воздуха на Западе и Юге Украины поднимется от +24 до +31 градуса тепла. В центральной Украине столбики термометров будут фиксировать более низкую температуру, ожидаемый максимум — +26 градусов. Холоднее всего будет на Востоке: температурные показатели поднимутся максимально до +24 градусов, исключение — Запорожская область, в которой уровень тепла ожидается в среднем на +5 градусов выше. Минимальные температурные показатели ожидаются в Сумской области — температура днем от +19 до +21, ночью — до +8+10 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 10 июня (meteo.gov.ua)

Похолодания на Востоке страны связаны с изменением направления ветра. С утра наблюдается северный порывистый ветер в центральной и восточной частях страны. На Западе юго-восточный циклон, который и принесет дожди.

Кстати, 11 июня, в понедельник, погода в Украине изменится – сильные дожди пройдут в западных областях, а на остальной территории установится жаркая и солнечная погода.

Напомним, что украинский синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook прогноз погоды на ближайшие дни. Эксперт сообщила, что существенного перепада температуры воздуха не предвидится.

Видео: video.rbc.ua

"Будет свежее": синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни "Приготовиться к жаре": синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Теги: погода, прогноз, Дождь, прогноз погоды, синоптик
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь