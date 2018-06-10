Свіжість і спека: синоптики уточнили прогноз погоди на неділю

Синоптики стверджують, що в неділю очікується підвищення температури повітря і локальні опади

У неділю, 10 червня синоптики прогнозують зменшення ризику опадів на користь ясної сонячної погоди. Повідомляється, що дощі пройдуть ближче до вечора в північних та центральних областях України. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Передбачається, що ризик опадів стане менше. Також синоптики встановили, що найбільш високий шанс зливових дощів в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях та на півдні, крім Криму та Запорізькій області.

Температура повітря на Заході та Півдні України підніметься від +24 до +31 градуса тепла. У центральній Україні стовпчики термометрів будуть фіксувати більш низьку температуру, очікуваний максимум — +26 градусів. Найхолодніше буде на Сході: температурні показники піднімуться максимально до +24 градусів, виняток — Запорізька область, в якій рівень тепла очікується в середньому на +5 градусів вище. Мінімальні температурні показники очікуються в Сумській області — температура вдень від +19 до +21, вночі — до +8+10 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 10 червня (meteo.gov.ua)

Похолодання на Сході країни пов'язані із зміною напряму вітру. З ранку спостерігається північний поривчастий вітер в центральній і східній частинах країни. На Заході південно-східний циклон, який принесе дощі.

До речі, 11 червня, у понеділок, погода в Україні зміниться – сильні дощі пройдуть у західних областях, а на решті території встановиться спекотна і сонячна погода.

Нагадаємо, що український синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці в Facebook прогноз погоди на найближчі дні. Експерт повідомила, що істотного перепаду температури повітря не передбачається.

Відео: video.rbc.ua