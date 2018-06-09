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"Будет свежее": синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

STYLERLIFE        09.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

Наталья Диденко сообщила, какой будет погода с 10 по 12 мая

Украинский синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook прогноз погоды на ближайшие дни.

Эксперт сообщила, что существенного перепада температуры воздуха не предвидется.

"Разве что на пару градусов свежее будет на Севере. Дожди с грозами ожидаются местами в западных областях. В Киеве завтра сухо, солнечно, + 25 + 26 градусов. Понедельник - без изменений, во вторник - вероятность дождя с грозой", - отметила синоптик.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Также эксперт добавила:

"Хочется писать не о погоде, а о нынешних базарах и базарчиках, огородах и садах, потому что такой разнообразной фруктово-овощной красоты давно не было. С прошлого года. Главное, что дождались".

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее синоптик сообщила, каким областям приготовиться к дождю.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: погода
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